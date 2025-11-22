O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), foi internado na tarde deste sábado (22) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar arritmia cardíaca. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa, Caiado recebeu atendimento e "encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitorização contínua."\nA nota com o estado de saúde, assinada pela médica Ludhmila Hajjar, informa que os exames realizados indicaram a necessidade "de uma ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento está programado para ocorrer nas próximas 48 horas. O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento."\n-WEBSTORIES: Ronaldo Caiado é internado após apresentar arritmia cardíaca (1.3340733)