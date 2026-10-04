Acompanhado da mulher e do candidato a vice, Caiado registrou o voto em Nova Crixás (Reprodução/GloboNews)\nO candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD), de 77 anos, votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás, no norte de Goiás. O pessedista chegou ao colégio eleitoral acompanhado da esposa Gracinha Caiado (UB), que é candidata ao Senado por Goiás, do candidato a vice em sua chapa Gilberto Kassab (PSD) e de apoiadores.\nApós votar, Ronaldo Caiado disse estar com a 'sensação de dever cumprido' e mencionou ações nas áreas de segurança pública, combate à violência e desenvolvimento econômico para a melhoria de vida da população brasileira.\nOlha, dever cumprido. Pode ter certeza que tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer nós fizemos em Goiás. Nós levamos o nosso programa de governo mostrando exatamente uma candidatura limpa, de mãos limpas, com coragem para poder transformar o estado. No momento em que o país espera aquilo que seja a correção de rumos, colocar ordem no estado, dar dignidade ao povo que aqui vive, livrá-los da violência, livrá-los da taxa de juros escorchantes, exorbitantes, fazer com que o estado possa sonhar em suas riquezas, transformando-as em melhorias de vida para as pessoas que aqui estão. E agora é aguardar o resultado das urnas", disse.