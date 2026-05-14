O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, avaliou nesta quarta-feira (13) o cenário de indefinição na federação formada com o Progressistas (PP) para a eleição presidencial e admitiu a possibilidade de apoio à pré-candidatura do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) ao Palácio do Planalto. O dirigente participou, em Goiânia, da convenção extraordinária da sigla que confirmou o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, no comando estadual da legenda e reforçou as metas para eleição de uma vaga no Senado e amplas bancadas de deputados estaduais e federais.\nRueda definiu que o debate interno entre os dois partidos sobre a corrida nacional será iniciado ainda em maio. “A discussão começa neste mês na federação. Dentro do União Brasil, nós vamos fazer as nossas prévias e, da mesma forma, o PP também fará. Com certeza, ao final a federação vai destacar uma candidatura a presidente”, disse.