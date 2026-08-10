-Eleições 2026: Sabatina com o candidato ao governo de Goiás Daniel Vilela (MDB) (1.3443162)\nA rádio CBN Goiânia e O POPULAR realizam, nesta segunda-feira (10), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Daniel Vilela (MDB). A entrevista será transmitida ao vivo, a partir das 15h, na Rádio CBN Goiânia (97,1 FM) .\nA primeira rodada de entrevistas será realizada entre os dias 10 e 13 de agosto, sempre das 15h às 15h30, com transmissão ao vivo pela CBN Goiânia.\nO POPULAR e CBN Goiânia realizam série de sabatinas com candidatos ao governo\nCandidatos enfrentam novos desafios após as convenções\nA abertura será com Daniel Vilela, nesta segunda. Na terça-feira (11), o entrevistado será Luis César Bueno (PT). Marconi Perillo (PSDB) participa na quarta-feira (12) e Wilder Morais (PL) encerra a primeira rodada na quinta-feira (13).