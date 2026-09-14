-LIVE DANIEL VILELA (1.3455810)\nO jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia realizam, nesta segunda-feira (14), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Daniel Vilela (MDB). A sabatina começa às 9h30, com duração de 30 minutos e, além do site e Youtube de O Popular, também será transmitida pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM.\nDaniel Elias Carvalho Vilela é natural de Jataí. Ele nasceu em 1983 e é filho do político Luiz Alberto Maguito Vilela. Se graduou em Direito em 2009 e se especializou em Administração Pública em 2015. Já atuou como vereador por Goiânia, pelo PMDB e já foi deputado estadual por Goiás, também pelo PMDB. Em 2015, tomou posse como deputado federal e teve atuação de destaque na Câmara até 2019. Em 2022, foi eleito vice-governador do estado de Goiás na chapa de Ronaldo Caiado. Atualmente, está filiado ao MDB.