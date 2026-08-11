A rádio CBN Goiânia e O POPULAR realizam, nesta terça-feira (11), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Luis César Bueno (PT). A entrevista será transmitida ao vivo, a partir das 15h, na Rádio CBN Goiânia (97,1 FM).\nA primeira rodada de entrevistas acontecerá entre os dias 10 e 13 de agosto, sempre das 15h às 15h30, com transmissão ao vivo pela CBN Goiânia. A abertura foi na segunda-feira (10) com Daniel Vilela (MDB). Marconi Perillo (PSDB) participa na quarta-feira (12) e Wilder Morais (PL) encerra na quinta-feira (13).\nDaniel busca legado do MDB e se define como 'cria política de Iris'\nO POPULAR e CBN Goiânia realizam série de sabatinas com candidatos ao governo\nAs sabatinas serão conduzidas pelos jornalistas Rubens Salomão, do POPULAR, e Cileide Alves, da CBN Goiânia. Durante 30 minutos, os candidatos responderão a perguntas sobre temas centrais da administração estadual, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão fiscal, além de apresentarem suas prioridades para um eventual mandato.