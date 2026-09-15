-Live Luis Cesar Bueno (1.3455897)\nO jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia realizam, nesta terça-feira (15), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Luis Cesar Bueno (PT). A sabatina começa às 9h30, com duração de 30 minutos e, além do site e Youtube de O Popular, também será transmitida pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM.\nLuis Cesar Bueno e Freitas é natural de Goiânia. Ele nasceu em 1960 e foi um dos fundadores do PT, participando da primeira direção do partido em Goiânia e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da qual foi delegado em Goiás na época de sua fundação. Llicenciado em História e Estudos Sociais, ele é pós-Graduado em Políticas Públicas e tem especialização em Finanças Públicas e Desenvolvimento Urbano. Já atuou como vereador por Goiânia e foi idealizador do histórico café da manhã no Plenário da Câmara para moradores de rua, em 1999. Em 2002 renunciou ao mandato para disputar vaga na Assembleia, sendo eleito para o Legislativo estadual com mandato de 2003/2006.