-Live Marconi Perillo (1.3455911)\nO jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia realizam, nesta quarta-feira (16), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Marconi Perillo (PSDB). A sabatina começa às 9h30, com duração de 30 minutos e, além do site e Youtube de O Popular, também será transmitida pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM.\nMarconi Ferreira Perillo Júnior é natural de Palmeiras de Goiás. Ele nasceu em 1963 e é neto do político Luiz Perillo. Se graduou em Direito em 2010. Foi assessor especial de Henrique Santillo, deputado estadual pelo PMDB, deputado federal pelo PP-PSDB, senador e governador do Estado. Reeleito Governador em 2002, Marconi se desincompatibilizou em abril de 2006. Em 2023, assumiu a presidência do PSDB em Goiás e, pouco depois, a presidência nacional do partido.\n-Webstories Sabatinas (1.3455937)