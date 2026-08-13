-Eleições 2026: Sabatina com o candidato ao governo de Goiás Wilder Morais (PL) (1.3444395)\nA rádio CBN Goiânia e O POPULAR realizam, nesta quinta-feira (13), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Wilder Morais (PL). A entrevista será transmitida ao vivo, a partir das 15h, na Rádio CBN Goiânia (97,1 FM).\nA primeira rodada de entrevistas acontece entre os dias 10 e 13 de agosto, sempre das 15h às 15h30, com transmissão ao vivo pela CBN Goiânia. A abertura foi na segunda-feira (10), com Daniel Vilela (MDB); na terça (11), com Luis César Bueno (PT); e na quarta (12), com Marconi Perillo (PSDB).\nDaniel busca legado do MDB e se define como 'cria política de Iris'\nLuis César aposta em unidade da esquerda e legado do PT em Goiás\nMarconi tenta combater rejeição e foca em ataques contra governo