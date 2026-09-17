-Live Wilder Morais (1.3455927)\nO jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia realizam, nesta quinta-feira (17), a sabatina com o candidato ao Governo de Goiás Wilder Morais (PL). A sabatina começa às 9h30, com duração de 30 minutos e, além do site e Youtube de O Popular, também será transmitida pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM.\nWilder Pedro de Morais é natural de Taquaral. Ele nasceu em 1968 e é graduado em Engenharia Civil. Foi secretário de Infraestrutura e depois de Indústria e Comércio de Goiás. Já presidiu conselhos como: Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia; Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE/FCO); Conselho Deliberativo do Produzir; Conselho Deliberativo do Fomentar; Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços do Estado de Goiás; Conselho Estadual de Turismo; Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Concessões. Wilder também foi senador por Goiás.