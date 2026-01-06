A secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez, disse ao POPULAR nesta segunda-feira (5) que a Prefeitura de Goiânia está “trabalhando para melhorar o fluxo de pagamento” das emendas impositivas de 2025 dos vereadores. A resposta da auxiliar ocorreu após questionamento da reportagem sobre a entrevista do presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), na qual reclamou do “ritmo lento” de pagamento das emendas e cobrou diálogo. Sabrina confirmou a existência das queixas, mas atribuiu a falta de pagamento aos ajustes decorrentes no primeiro ano de gestão do prefeito Sandro Mabel (UB). “Acredito que as críticas são importantes para a gente melhorar. Mas assim como o próprio presidente falou na matéria, esse primeiro ano foi de ajustes, inclusive com um fluxo totalmente novo com as novas Secretarias, houve a mudança na lei, que ocorreu em maio do ano passado”, afirmou, em referência à regulamentação das emendas. “Mas mesmo com o primeiro semestre inteiro sem ter pagamento de emendas por conta da mudança na legislação, fizemos o pagamento da maioria. Muitas emendas demoraram por ausência de documentação por parte das próprias entidades e diante disso, empenhamos todas as emendas para que pudessem ser pagas ainda no início deste ano”, declarou Sabrina. A secretária disse ainda que, acerca das emendas deste ano, aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 no último dia 30 de dezembro, “o Prefeito já fez o compromisso de todas estarem empenhadas até julho”.