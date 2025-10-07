A possível saída de Ronaldo Caiado do União Brasil (UB) já causa reações de pré-candidatos e aliados sobre a viabilidade das chapas proporcionais a serem estruturadas em Goiás pelo partido para as eleições do próximo ano. O principal impacto poderá ser a desidratação da sigla, com a possível desfiliação dos três deputados federais, que já acumulavam insatisfações internas, além da eventual transferência de bases políticas, que devem seguir os passos de Caiado para outra sigla.\nO governador e pré-candidato à presidência da República intensificou as conversas com dirigentes nacionais de partidos que possam abrigar seu projeto, diante das divergências com as cúpulas de UB e PP, que oficializaram a formação de federação em agosto. Caiado considera filiação ao Podemos e ao Solidariedade, mas já manteve conversas anteriores com a direção do Republicanos e recebeu convite público do Avante.