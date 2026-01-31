A filiação do governador Ronaldo Caiado no PSD gerou preocupação de deputados estaduais do União Brasil (UB), que consideram deixar a sigla diante da falta de respostas do Palácio das Esmeraldas sobre os rumos do partido para a disputa de cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Parlamentares ouvidos pela reportagem mostram apreensão sobre o comando da legenda com a saída do governador, além da ausência de qualquer aceno sobre a formação da chapa, desde o anúncio da troca de sigla.\nCaiado confirmou nesta sexta-feira (30) que a primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado, assumirá a presidência estadual do UB, mas ela segue em viagem de férias com as filhas e só retornará a Goiânia na próxima terça-feira (03). Enquanto isso, os deputados tiveram tentativas frustradas de obter direcionamentos sobre a montagem da chapa proporcional e passaram a analisar migração para partidos com projetos considerados mais “sólidos”, principalmente para os “puxadores de voto”.