O vereador Igor Franco (MBD) afirmou que a conversa com o prefeito Sandro Mabel (UB) em que foi informado sobre sua destituição do posto de líder do governo, foi por ligação, na manhã desta sexta-feira (29), e durou 40 segundos. “Ele me agradeceu o tempo que eu fiquei (na liderança), agradeci a confiança dele e ele falou que, por conta desses desencontros, tomou a decisão de me destituir”, disse Franco.\nA possibilidade de substituir Franco existe desde julho, quando o emedebista assinou, junto com outros 15 vereadores, o requerimento para abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, com o objetivo de investigar o contrato e o serviço prestado pela empresa responsável pela coleta de lixo e limpeza das ruas da capital. Franco também apoiou a revogação da taxa do lixo, aprovada em primeiro turno nesta semana. Mabel comunicou à Câmara sobre o desligamento de Franco na tarde desta sexta.