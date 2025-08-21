A Prefeitura de Goiânia pagou salários em nomes de aposentados mortos ou pensionistas com cadastros desativados em esquema que pode ter causado prejuízo de R$ 3 milhões aos cofres públicos desde 2023. O POPULAR apurou que a Polícia Civil de Goiás e a própria gestão municipal investigam fraudes no sistema de pagamento da folha do Paço, que tiveram início na administração anterior, do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), e com suspeita de alterações indevidas em cadastros de 55 pessoas.\nA investigação aponta que a manipulação de dados para permitir pagamentos indevidos foi feita por meio de logins e senhas de 18 usuários do sistema de gestão da folha da Prefeitura, sendo 15 de servidores públicos e 3 de funcionários da empresa Sistema de Gestão Pública (Sigep), que fornece software de gestão de recursos humanos à administração municipal. Não se sabe ainda se os logins foram utilizados por terceiros ou se houve envolvimento dos servidores. Os funcionários foram demitidos pela empresa e todas as senhas de acesso ao sistema foram suspensas.