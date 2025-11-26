O governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou na segunda-feira (24) lei que permite ampliação do número de servidores temporários em 12 estatais goianas. O projeto de lei, que cita especialmente a Saneago, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em poucos segundos em plenário, sem qualquer discussão ou votos contrários.\nO governo não informou qual é a demanda das estatais. A reportagem solicitou informações às cinco maiores, mas elas também não responderam quantos temporários serão contratados.\nO projeto havia sido enviado em julho do ano passado pelo governador e ficou engavetado depois de questionamentos de parlamentares, inclusive integrantes da base governista. A tramitação foi retomada, a pedido do governo, no início de outubro deste ano, com mudança de relator, e passou sem debate.