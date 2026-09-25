Segurança pública, Saúde, Educação, tecnologia e inteligência artificial estão entre os temas discutidos pelos candidatos ao governo de Goiás no debate O Popular e CBN Goiânia, realizado nesta quinta-feira (24), na sede da Rede Anhanguera, em Goiânia. Participaram os quatro principais nomes da disputa: o governador Daniel Vilela (MDB), o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL).\nAo longo do debate, os candidatos ressaltaram características de seus discursos de campanha. Daniel destacou a marca de continuidade da gestão de Ronaldo Caiado (PSD) e defendeu o trabalho realizado pelo grupo político das críticas dos adversários; Luis Cesar reforçou a ligação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Marconi destacou experiência e ações de seus mandatos anteriores; Wilder citou sua história como empresário e parceria com o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL). O debate teve três blocos de perguntas entre os candidatos e um de questionamentos feitos por jornalistas (leia mais na página 5).