Confirmado nesta segunda-feira (31) como coordenador-geral da campanha do governador Daniel Vilela (MDB) à reeleição, o presidente da Faeg, José Mário Schreiner (PSD), admitiu que não manteve qualquer diálogo com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) desde que foi preterido no processo de disputa interna pela candidatura à vice-governadoria. As tratativas para a adesão ao projeto do emedebista foram realizadas apenas por Daniel Vilela.\nComo informado pelo Giro, aliados de Schreiner apontam, nos bastidores, que o pessedista ainda nutre ressentimentos em relação a Caiado (PSD), com quem tinha amizade de longa data. O ex-governador foi figura central na escolha do ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) na chapa de Daniel Vilela.\n“Eu não conversei com ele depois de que nós tivemos aquela decisão de que o Luiz do Carmo seria o vice-governador. Não estive mais com ele, mas estive com a Gracinha. Enfim, vida que segue, vamos em frente. Vamos lá ganhar a eleição no primeiro turno”, afirmou Schreiner em entrevista coletiva na chegada ao evento que o confirmou como coordenador-geral, no comitê central da campanha governista, em Goiânia.