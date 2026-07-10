Caso o empréstimo solicitado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não seja liberado, o governo de Goiás negociou pagamento em seis parcelas anuais pela compra do novo prédio para o funcionamento do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A aquisição do imóvel, no Conjunto Fabiana, em Goiânia, foi acertada por R$ 500 milhões, com a Cedro Participações, responsável pela construção em parceria com o grupo Oncoclínicas.\nSe obtiver o financiamento, o governo pagará à vista R$ 480 milhões. Segundo a gestão, a linha de crédito prevê carência de dez anos e 4% de juros ao ano.\nO edital de chamamento público para propostas de investimentos em infraestrutura de atenção à saúde pública, primária e especializada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), lançado pela Casa Civil da União, teve reabertura de uma semana, a partir de 30 de junho, e o governo goiano se inscreveu no último dia - na segunda-feira (6). O protocolo de intenções para aquisição do prédio foi assinado na quarta-feira (8) pelo governador Daniel Vilela (MDB), em evento na futura sede do Hugo.