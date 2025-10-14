Em um cenário em que seja mantida a suspensão da parceria entre o governo de Goiás e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), a alternativa do estado é voltar ao modelo anterior, com execução das obras nas rodovias pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) usando o processo tradicional de licitação. Nos bastidores, a perspectiva é que as obras seriam retomadas após o período chuvoso, em abril de 2026. Na parceria, são usados recursos da taxa do agro.\nNo entanto, o governo trabalha para reverter o cenário no STF e contra a ação civil pública com tema semelhante que foi protocolada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na Justiça goiana nesta segunda-feira (13). O governador Ronaldo Caiado (UB) cancelou agenda com representantes do setor produtivo que estava marcada para a manhã desta segunda e foi a Brasília, mas não foram divulgados detalhes dos compromissos.