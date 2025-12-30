Secretária municipal de Governo da Prefeitura de Goiânia, Sabrina Garcez, afirmou, nesta segunda-feira (29), que a base do prefeito Sandro Mabel (UB) no Legislativo Municipal tem 26 vereadores. “Não vejo uma desidratação, acabamos o ano com apoio dos vereadores, especialmente do líder (Wellington Bessa, do DC), do presidente (Romário Policarpo, PRD) e aprovando todos os projetos prioritários”, afirmou.\nSabrina disse que o ano foi de colaboração com a Câmara. “Em alguns momentos com mais diálogo, em outros com menos diálogo. Mas se chegamos ao final do ano com essa aprovação dos projetos, é porque os vereadores se empenharam, então, eles também tiveram um papel de protagonismo quanto à forma que a cidade chega ao final do ano”, disse.\nAo longo do ano, Mabel enfrentou dificuldade de aprovação de projetos na Câmara e chegou a retirar matérias de tramitação diante da possibilidade de resultado negativo para o Paço, como ocorreu com a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que só foi aprovada na semana passada. O processo de reestruturação da base começou a dar resultado nos últimos meses de 2025.