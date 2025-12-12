Bárbara Jullienny era chefe de gabinete antes de assumir a secretária (Divulgação/Site da Prefeitura de Goiânia)\nA secretária interina de Indústria e Comércio de Goiânia (Sedicas), Bárbara Jullienny de Sousa, pediu exoneração após menos de três meses no cargo. Ela assumiu a pasta em agosto, depois da saída de Diogo Franco, irmão do vereador Igor Franco (MDB), que rompeu com o prefeito Sandro Mabel (União) e deixou a liderança do governo na Câmara Municipal de Goiânia.\nA exoneração de Bárbara foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na quarta-feira (10). De acordo com o documento, a saída foi a pedido da própria titular. Antes, ela atuava como chefe de gabinete.\nO POPULAR entrou em contato com Bárbara para obter informações sobre os motivos da saída da Sedicas e se retornaria à chefia de gabinete, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.