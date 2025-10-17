Em meio à expectativa de reenvio do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 à Câmara de Goiânia, o secretário da Fazenda, Valdivino Oliveira, afirma que parte das alterações feitas na proposta decorrem da melhoria do cenário fiscal da capital ao longo dos últimos meses. “Não é que estamos marretando daqui ou dali, não. É que na época que fizemos a LDO, em meados de março, o nosso cenário de receita era muito ruim. Não tinha taxa do lixo, nota fiscal, e uma série de atividades que fizemos no ISS (Imposto Sobre Serviços)”, disse Oliveira.\nSegundo o secretário, a principal alteração na LDO foi a redução do porcentual de remanejamento de recursos, fixado em 30% - excluídos desse cálculo os valores correspondentes às emendas impositivas dos vereadores e os repasses adicionais à Câmara, conforme antecipou o Giro. Na prática, o poder de remanejamento da Prefeitura cairá de 50% para algo entre 36% e 31%, a depender de eventuais mudanças durante a tramitação na Casa.