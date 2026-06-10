O secretário de Cultura de Goiânia, Uugton Batista, afirma que a pasta levará de 10 a 30 dias para cumprir a determinação legal de publicar os dados das contratações de shows deste ano no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). O titular da secretaria alega que houve mudança da diretoria responsável pela divulgação e que é necessário fazer uma senha, além de “mobilizar mão de obra”, para alimentar as informações.\nO POPULAR mostrou na segunda-feira (8) que a Secult contratou pelo menos R$ 22,2 milhões em shows sem cumprir a regra legal de publicar os atos no Diário Oficial do Município (DOM) e no PNCP. Uugton afirma que a Secult optou por deixar de publicar os contratos no DOM, mesmo sem ainda conseguir atualizar o PNCP, porque “segue lei federal”.\nO secretário nega que tenha havido falta de transparência, sob argumento de que há dados dos contratos no Portal da Prefeitura de Goiânia. No entanto, conforme mostrou a reportagem de segunda, as informações são parciais: os contratos e os atos de inexigibilidade não constam nas rubricas de Contratos e de Processos Licitatórios, e até a noite de segunda, 30 registros em Despesas Gerais não continham o objeto das contratações. Só era possível visualizar o nome da empresa contratada e o valor, sem as informações sobre o show contratado, data da realização e nome do evento.