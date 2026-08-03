O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas (PT), criticou na última sexta-feira (31) o ex-governador de Goiás e candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, por seus posicionamentos sobre segurança pública. Em entrevista coletiva em São Paulo, ele afirmou que há “incoerência” nas críticas de Caiado à PEC da Segurança e contestou o discurso de que Goiás é o “número 1” na redução dos índices de criminalidade, tema que deve ocupar espaço central na campanha presidencial deste ano.\n“Tem governador que diz que não aceita interferência da União no problema da segurança pública e, ao mesmo tempo, quer que a organização criminosa seja classificada como narcoterrorista, então está aceitando a interferência externa. Eu não quero que a União me ajude, mas eu quero que os Estados Unidos me ajudem”, ironizou. Questionado pelo POPULAR se a referência era a Caiado, ele afirmou que “com certeza houve incoerência” por parte do ex-governador e alegou que o debate ficou contaminado pela política.