A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) contratou R$ 22,2 milhões em shows neste ano sem cumprir as regras legais de publicação no Diário Oficial do Município (DOM) e no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). No Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia, os dados sobre as contratações são incompletos - pelo menos R$ 5,37 milhões não têm sequer identificação do objeto - e a Secult decretou sigilo em acesso no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma oficial utilizada pela administração.\nProcurada, a Controladoria-Geral do Município (CGM) informou ao POPULAR que tem conhecimento do caso, admitiu que a situação é irregular e disse ter alertado os gestores da Secult para que adotem providências de transparência. A Secretaria, comandada por Uugton Batista, não respondeu às solicitações de informações feitas pela reportagem e não esclareceu o motivo da não divulgação dos atos.