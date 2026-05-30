A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) registrou cerca de R$ 30 milhões em despesas empenhadas entre os anos de 2021 e 2024, período que, em maior parte, a pasta esteve sob gestão de Zander Fábio (Podemos), ex-vereador preso na operação Cultura Em(Cena), da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), deflagrada nesta semana. Além disso, a Secult recebeu indicações de quase R$ 21 milhões em emendas municipais nos anos de 2023 e 2024.\nOs dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), ligado ao Ministério da Fazenda, apontam que, no final de 2021, a Prefeitura registrou despesa empenhada de R$ 8,7 milhões na área de cultura. No ano seguinte, o valor subiu para R$ 12,7 milhões. Em 2023, os gastos foram de R$ 7,2 milhões. Já em 2024, ano eleitoral, a despesa empenhada foi de R$ 5,4 milhões. A reportagem atualizou os números pela inflação até abril de 2026.