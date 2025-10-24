O secretário municipal da Fazenda de Goiânia (Sefaz), Valdivino Oliveira, estima que a Prefeitura deve fechar o ano de 2025 com superávit entre R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão, número que, segundo ele, é o maior da história da capital. Questionado sobre a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade, que termina no final de 2025, Oliveira afirmou que “já cumprimos o caminho que queríamos”. “Nós vamos fechar o ano de 2025 com o maior superávit da história de Goiânia. Nos 92 anos de existência, Goiânia nunca teve um superávit ao nível que está. Por quê? Porque nós implantamos um sistema de planejamento adequado”, disse o secretário ao POPULAR e à CBN Goiânia, nesta quinta-feira (23). O auxiliar do prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que, hoje, a Prefeitura é “completamente diferente de dez meses atrás (início da atual gestão)”. A Prefeitura terminou o 2º quadrimestre de 2025 com superávit primário de R$ 678 milhões. O POPULAR mostrou que este foi o melhor resultado para o período em pelo menos cinco anos. Em 2024, último ano da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), houve déficit de R$ 389 milhões.Oliveira afirmou que entre as ações realizadas desde o início do ano está a capacitação dos funcionários. Ao longo deste ano, houve realização de cursos aos servidores, sobre orçamento, planejamento a longo e curto prazo, de inteligência artificial, entre outros. O secretário destacou que existe trabalho para transformar “a ideia do que é gerir um poder executivo”, considerando a demanda da sociedade por serviços públicos mais eficientes e menos onerosos.O titular da Sefaz lembrou que, após o período de transição, foram verificados “números assustadores”, com rombo de cerca de R$ 5 bilhões e orçamento deficitário em R$ 800 milhões. O rombo considera dívidas históricas da administração municipal, como problemas financeiros enfrentados pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas).“Quando nós assumimos, eu disse ao prefeito: ‘Olha, nós estamos em calamidade. É bom que a gente explicite isso para toda a equipe de governo, para que eles possam trabalhar num ambiente de calamidade’. E o prefeito concordou, fizemos os decretos de calamidade”, lembrou Oliveira. Os decretos de calamidade nas finanças e na saúde foram publicados no início do ano, mas precisavam passar por votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O aval para o cenário caótico na saúde foi aceito com tranquilidade. A votação quanto à situação financeira enfrentou resistência, mas ocorreu com a aprovação. Em julho, o período de calamidade foi renovado pela Alego por mais seis meses, indo contra posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO).Oliveira voltou a afirmar que a calamidade tem função mais didática do que prática, para demonstrar às unidades administrativas da Prefeitura que é necessário diminuir gastos e arrecadar mais. “E sair de uma situação de déficit para uma situação de superávit, que é a que nós estamos encontrando agora, dez meses depois”, declarou. Quanto à possibilidade de prorrogar o período de calamidade financeira para os primeiros meses de 2026, Oliveira afirmou que “tanto na saúde quanto nas finanças, nós já cumprimos o caminho que queríamos”. O secretário também argumentou que o decreto de calamidade foi usado apenas para transformar o cenário financeiro da Prefeitura de déficit para superávit. O auxiliar citou críticas que a medida recebeu, inclusive com apontamentos de que o objetivo real da Prefeitura com a calamidade é deixar de respeitar limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Em nenhum momento nós desrespeitamos qualquer legislação, qualquer ordem cronológica. Não desrespeitamos nada. Nós apenas sabíamos que precisávamos de um instrumento didático para mostrar a todos que estavam na Prefeitura que o momento era de arrecadar mais e gastar menos”, afirmou.