Após sete anos e três meses à frente do governo de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) deixará o cargo nesta terça-feira (31) com a melhora na percepção de segurança pública e a organização das contas do estado entre as principais marcas. A leitura de especialistas é que Caiado conseguiu manter sua imagem preservada, mesmo enfrentando crises, em um resultado do arco de alianças políticas e administrativas que construiu.\nA falta de grandes obras e ações estruturantes é vista como uma falha da gestão. O Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) foi criado como instrumento para incrementar o caixa desta área, mas encontrou percalços burocráticos e jurídicos para fazer as entregas prometidas dentro do mandato. Já a indústria continua, em geral, com a mesma característica de dependência do agro.\nNo governo, a análise é que o estado conseguiu bons resultados nos pilares de segurança pública, saúde e educação, e se antecipou em políticas públicas de áreas que podem levar a ganhos futuros, como terras raras e inteligência artificial.