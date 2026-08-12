Os candidatos ao Senado por Goiás e seus suplentes somam patrimônio declarado de R$ 334 milhões. Dez senatoráveis e 20 suplentes registraram a candidatura até esta terça-feira (11). O prazo vai até sábado (15). Nesta lista, seis declararam à Justiça Eleitoral patrimônio superior a R$ 10 milhões. Dois informaram não ter bens.\nO maior patrimônio é de Carlos Filho (PRD), primeiro suplente de Gustavo Mendanha (PRD), com R$ 157 milhões. Carlos é pecuarista, nasceu em Goiânia (mas tem atuação no agronegócio do Sudoeste) e está em sua primeira disputa eleitoral. Em sua lista de bens constam uma casa em um condomínio fechado da capital (de R$ 14 milhões), imóveis rurais e participações em uma empresa.\nA assessoria de Carlos disse em nota que o suplente integra uma família que atua há quatro gerações no agronegócio, construiu relacionamento ao longo dos anos com diferentes segmentos e foi secretário de Indústria e Comércio de Goianésia. Quanto ao patrimônio declarado, a assessoria informou que os bens foram informados à Justiça Eleitoral conforme exigência da legislação.