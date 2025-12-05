Seis dos sete projetos de lei definidos pelo prefeito Sandro Mabel (UB) como prioritários para a gestão municipal avançaram na Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira (4) após serem aprovados em primeiro turno pelo plenário. As seis propostas não constavam originalmente na pauta de votações do dia na Casa, mas foram incluídas por inversão.\nApenas a matéria sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores efetivos plantonistas da Saúde, também considerada prioridade, não foi incluída. Apesar do placar folgado, os vereadores se estenderam no debate e partidos antagônicos, como PT e PL, se uniram para votar contra em projetos como o empréstimo de R$ 132 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o de novo crédito especial de R$ 21 mil para Parcerias Público-Privadas (PPP).