O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender o projeto de lei que prevê anistia aos condenados pelos ataques à democracia brasileira, e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nSem citar diretamente Bolsonaro, Tarcísio disse acreditar que a anistia vai ajudar a "pacificar" o país. "Estou entre aqueles que acreditam que a anistia é um fator de pacificação. É um assunto que tem que ser debatido com muito cuidado", declarou em entrevista à imprensa neste sábado.\nTarcísio destacou que a história recente da democracia brasileira "nasce na anistia", antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. "Naquela época, nós precisávamos redemocratizar a nossa sociedade. Nos atos das disposições constitucionais transitórias, a Constituição estava lá para recepcionar a anistia. Agora, nós temos que ponderar o que queremos".