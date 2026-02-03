Diante de uma ala do PT que insiste em reforço na chapa de deputado federal, a Executiva do partido em Goiás adiou a definição do pré-candidato ao governo estadual após reunião da Executiva nesta segunda-feira (2). Apesar da falta de consenso, a tendência é de escolha do nome do vereador por Goiânia e ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Edward Madureira, segundo apostas de lideranças de alas da sigla.\nA Executiva reuniu-se com os quatro nomes que se colocaram à disposição para disputar o governo: além de Edward, o advogado Valério Luiz Filho, o jornalista Cláudio Curado e o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno. O PT nacional, presidido por Edinho Silva, vem cobrando nos últimos dias que os diretórios estaduais fechem nomes que farão palanques para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentação em evento de aniversário do partido esta semana em Salvador (BA).