A inauguração do comitê do governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), nesta segunda-feira (24), marcou a cobrança na base governista pela “lealdade” dos candidatos ao Senado. Lideranças ouvidas pelo POPULAR e os anúncios feitos pelo locutor no evento passaram a condenar a eventual dobradinha dos aliados com lideranças que apoiam outros nomes ao governo estadual e à presidência da República, que não sejam Daniel e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).\nO início das atividades do QG emedebista foi acompanhado presencialmente por três dos quatro candidatos do grupo ao Senado: a ex-primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD). Único ausente, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), afirmou à reportagem que já estava cumprindo agendas na Região Sudoeste do estado quando soube do ato de inauguração e não conseguiria chegar a tempo.