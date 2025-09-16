O presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, Welton Lemos (SD), cancelou a reunião ordinária prevista para esta terça-feira (16) na Câmara Municipal de Goiânia devido ao não recebimento dos documentos e informações solicitados pelo colegiado na semana passada. Segundo Lemos, a comissão só voltará a se reunir quando o material estiver disponível para análise dos parlamentares.\nO cancelamento foi comunicado em mensagem encaminhada na noite desta segunda-feira (15) aos integrantes. O presidente da CEI também informou que, se necessário, poderá convocar uma reunião extraordinária ainda nesta semana para dar continuidade aos trabalhos.\nNa última reunião, no dia 9, o colegiado aprovou ao menos seis requerimentos para dar início às investigações sobre o contrato e os serviços de limpeza urbana prestados pelo Consórcio Limpa Gyn. Os documentos solicitados têm prazo de cinco dias úteis para serem entregues.