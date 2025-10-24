O plenário do Senado federal aprovou projeto de resolução que abre limite para operações de crédito dos estados e viabiliza a adesão de Goiás ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A proposta, de autoria do senador em exercício Pedro Chaves (MDB), abre exceção para os novos contratos de refinanciamento da dívida junto ao governo federal, no âmbito do novo programa, e os retira da soma considerada para o limite de crédito do setor público, definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).\nO teto goiano para operações de crédito com aval da União é de R$ 9 bilhões, mas os valores acumulados em dívidas junto à administração federal e aptos à renegociação a partir da entrada no Propag superam R$ 19 bilhões, segundo informações da Secretaria Estadual da Economia. O projeto aprovado pelo Senado define que os aditamentos dos contratos para pagamento da dívida dos estados não serão incluídos no limite.