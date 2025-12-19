A bancada goiana no Senado definiu posição unânime a favor do chamado Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que busca reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados por atos golpistas realizados nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Wilder Morais seguiu a unanimidade do PL, que contou com todos os 14 votos a favor da matéria. Já Vanderlan Cardoso manteve a divisão da bancada do PSD, que teve 6 votos favoráveis e 5 contrários.\nJorge Kajuru esteve entre os quatro senadores do PSB, de um total de cinco parlamentares, que votaram a favor do projeto. O posicionamento da maioria da bancada divergiu do adotado na Câmara, em que apenas 1 dos 13 deputados do partido apoiou a medida. Além de Kajuru, foram favoráveis Cid Gomes (CE), Chico Rodrigues (RR) e Flávio Arns (PR). Apenas Ana Paula Lobato, presidente do PSB no Maranhão e ex-suplente do ministro Flávio Dino (STF), votou contra a proposta.