A bancada de senadores goianos define posição contrária à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que retira do Senado a prerrogativa de apresentar denúncias contra membros da Corte e defende resposta rápida e objetiva ao Judiciário. Enquanto a liminar proferida na última semana será julgada pelo plenário na próxima sexta-feira (12), os parlamentares trabalham para aprovar matérias ampliando o poder de controle sobre o STF.\nWilder Morais (PL) e Vanderlan Cardoso (PSD) definem a decisão como “desastre” e “retrocesso”, além de cobrar a aprovação de propostas que tratam da limitação de decisões monocráticas, a forma de indicação de novos ministros e, principalmente, as regras para processos de impeachment contra os magistrados. Já Jorge Kajuru (PSB) não respondeu por estar em tratamento médico, segundo a assessoria, mas tem se posicionado ao longo do mandato pelas prerrogativas e foi autor de dois pedidos de impedimento contra Alexandre de Moraes e o próprio Gilmar Mendes.