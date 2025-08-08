Em contexto de pressão e de que a movimentação no Congresso Nacional nesta semana teve como objetivo principal dar “uma demonstração política” de apoio às pautas que favorecem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os senadores goianos se dividiram sobre a maneira como se escolheu pressionar os presidentes das Casas acerca das propostas.\n“Esse negócio de sentar na mesa do presidente do Legislativo, eu não concordo não. Tanto que nem fui à mesa, não compactuo com isso. Para pacificar, está faltando harmonia entre os três Poderes. Está havendo muito atrito. Essa harmonia é construída com diálogo. O que eu proponho é que haja diálogo entre os chefes dos três poderes. Do contrário, a gente fica nessa pressão”, afirma Pedro Chaves (MDB).\nJorge Kajuru (PSB) disse que a forma como ocorreu a obstrução na Câmara foi “de baixo nível” e “vergonhoso”, mas defendeu que, no Senado, a ação “mereceu meu respeito”. “Jamais posso repudiar os colegas que fizeram (no Senado). Conheço cada bolsonarista ali e sei o que estão defendendo.”