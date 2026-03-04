O governador Ronaldo Caiado confirmou que trocará o União Brasil pelo PSD, apesar de continuar na antiga sigla mais de dois meses depois de anunciar a filiação, ao lado dos governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande Sul, Eduardo Leite, na casa do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, em São Paulo. Caiado apontou ao POPULAR que pretende realizar um evento em Goiás para oficializar a mudança, mas não deu detalhes do que será feito.\n“Não depende de mais nada. Já está acertado, com a palavra dada. É um evento que eu também vou fazer no meu estado. Não será simplesmente uma assinatura, será um evento”, afirmou o governador em entrevista concedida antes da aula inaugural da 1ª turma do Curso de Formação de Policiais Penais de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.\nCaiado volta a repetir que deixará o governo para a busca de projeto nacional, diante de especulações e dúvidas sobre a possibilidade de o governador ser candidato ao Senado no lugar da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB). Como antecipado pelo POPULAR, em conversa com o senador Vanderlan Cardoso (PSD), nesta segunda-feira (2), Caiado e Daniel reafirmaram que a candidata é Gracinha.