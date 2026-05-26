O serviço de operacionalização de programas sociais do governo de Goiás, que atualmente é de responsabilidade do Integra Pay, mas já esteve nas mãos BK Instituição de Pagamento - conhecida como BK Bank - está na cesta de atividades que devem ser realizadas no âmbito do Programa de Empreendedorismo, Qualificação e Integração de Soluções Financeiras, apelidado de “Pequi Bank”.\nA criação do Pequi Bank foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em primeira fase de votação, na semana passada. A análise em segundo turno deve ocorrer nesta terça-feira (26). A informação foi confirmada pelo presidente da Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), Rivael Aguiar Pereira. O presidente afirmou que a atividade faz parte do escopo da plataforma a ser criada pelo estado, que, quando estiver completamente implantada, vai absorver o serviço relacionado a programas sociais.