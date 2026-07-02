Medida sancionada pelo Governo de Goiás garante R$ 1 mil mensais a policiais, bombeiros e demais servidores da categoria até 2027 (Divulgação/SSP Goiás)\nOs servidores da Segurança Pública de Goiás vão passar a receber auxílio-alimentação de R$ 1 mil por mês. O benefício foi criado por meio da lei nº 24.400, sancionada pelo Governo de Goiás e publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (29).\nO benefício, chamado oficialmente de Indenização por Auxílio-Alimentação AC5, válido para o biênio 2026-2027 foi elaborado para cobrir os custos com refeição durante o serviço e será pago a policiais (militares, civis e penais), bombeiros, servidores comissionados, administrativos, temporários e funcionários cedidos à Casa Militar.\nDe acordo com a legislação, o benefício de R$ 1 mil não se incorpora ao salário-base, ou seja, ele fica de fora do cálculo do 13º salário, das férias e da aposentadoria, além de não ampliar a margem para empréstimo consignado. Além disso, a partir de 2028, o pagamento do auxílio-alimentação ficará condicionado ao aval do governo estadual, conforme as metas fiscais.