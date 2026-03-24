A sessão pública para leilão de parceria público-privada (PPP) da Saneago, que aconteceria nesta quarta-feira (25), na B3, em São Paulo, foi cancelada. O objetivo era contratar empresas para obras e operação de esgoto em 216 municípios goianos, que foram divididos em três blocos.\nA decisão consta em ata publicada na lista de documentos do processo licitatório, no site da Saneago. A decisão foi tomada após a falta de interesse de empresas em dois blocos da PPP e do fracasso da proposta que foi apresentada para um dos grupos de municípios.\nO POPULAR já havia mostrado, na semana passada, a Saneago estudava as providências que seriam tomadas após dois blocos do leilão terem ficado vazios. A entrega de propostas ocorreu no dia 18 de março.\nEm nota, a Saneago afirmou que irá avaliar o resultado do certame e dialogar com o mercado para compreender os fatores que levaram ao resultado, além de definir as estratégias e os próximos encaminhamentos do projeto. O estado de Goiás, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também estão envolvidos no processo.