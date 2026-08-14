Sete dos 58 deputados federais e estaduais de Goiás têm patrimônio declarado à Justiça Eleitoral superior a R$ 10 milhões. Entre os 17 representantes na Câmara Federal, o maior valor é de Magda Mofatto (PL), com R$ 62 milhões. Já entre os 41 estaduais, o topo da lista é de Jamil Calife (PP), com R$ 26 milhões. Os dados foram informados pelos parlamentares ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no registro de candidatura deste ano.\nEntre 2022 - quando os atuais deputados estaduais e federais foram eleitos - e 2026, Magda registrou aumento no patrimônio de R$ 32 milhões para R$ 62 milhões. A parlamentar está em seu quarto mandato, é empresária e informou ao TSE uma relação de bens formada por aplicações financeiras, lotes, carros, aeronave, participação em empresa, dinheiro em espécie, entre outros. A reportagem entrou em contato com Magda, mas não houve retorno.