O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), André Rocha, afirmou que o setor produtivo percebe avanços no serviço de distribuição de energia em Goiás, embora entenda que ainda há espaço significativo para desenvolvimento. Rocha destacou que o sistema de energia elétrica teve investimentos represados por anos, o que construiu um cenário em que há “muito a ser feito”. O presidente ressaltou que investimentos no setor, em geral, apresentam resultados a médio e longo prazo.\nDe acordo com Rocha, houve melhoria relevante no diálogo da Equatorial com a sociedade de forma geral, tanto com as empresas quanto com os demais usuários. Rocha afirmou que o tema representa desafio para o crescimento do estado, não apenas em relação à atração de indústria, mas na oferta de um serviço com melhor qualidade de forma geral. “Energia de qualidade, com menos interrupções, é interesse de todos”, declarou.