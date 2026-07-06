Novas contratações, aumento no custo da folha e reajuste em contratos de prestadores de serviço estão entre os impactos previstos para o setor público diante da perspectiva de fim da escala 6x1. A diminuição na jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas consta em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada na Câmara dos Deputados, mas que ainda precisa ser analisada pelo Senado.\nO texto tem apoio do governo federal e é considerado popular e estratégico para o ano eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pré-candidato à reeleição. Entidades que representam prefeitos são favoráveis ao tema pela relação com a qualidade de vida dos trabalhadores, mas demandam compensação financeira diante da expectativa de aumento de gastos. Além disso, há críticas sobre a análise da proposta em ano eleitoral.