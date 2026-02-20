As Secretarias Geral de Governo (SGG), da Saúde (SES) e da Retomada sofreram os maiores cortes no decreto de limites de empenhos e pagamentos do governador Ronaldo Caiado (UB), que contingenciou R$ 619,2 milhões do Orçamento deste ano. As três pastas tiveram indisponibilização de 60% do total bloqueado - R$ 164,6 milhões da SGG; R$ 121,8 milhões da SES; e R$ 83 milhões da Retomada.\nA limitação foi estabelecida no decreto 10.860, publicado no final de janeiro, e reforçada na semana passada em instrução normativa da Secretaria da Economia. O governo alega que o contingenciamento é necessário para o cumprimento das metas de equilíbrio fiscal e do teto de gastos previsto no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), a que Goiás aderiu no final do ano passado.\nA edição de decretos com definição de empenho e pagamentos por órgãos da administração, a partir da sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), é de praxe no início do ano, mas é a primeira vez na gestão de Caiado em que há a indisponibilização de recursos. Proporcionalmente ao tamanho da previsão orçamentária, a Retomada é a pasta que sofre maior corte: a indisponibilização afeta um terço do total da receita, de R$ 245 milhões.