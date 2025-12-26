Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF de Bolsonaro, pode ter o registro de suas armas cassadas (Pedro Ladeira/Folhapress)\nO ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26) no Paraguai, segundo a Polícia Federal.\nA Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Vasques e outros pela trama golpista do governo Jair Bolsonaro (PL). Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão.\nBolsonaro passou bem por cirurgia, e novo procedimento contra soluços será avaliado, dizem médicos\nBolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia\nSilvinei foi preso no Paraguai, no aeroporto de Assunção, quando tentava embarcar em voo internacional. Ele teria rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina.\nEx-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)