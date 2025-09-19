Diante da repercussão negativa e de cobranças nas redes sociais, a deputada federal Silvye Alves (UB) pediu “desculpas” aos eleitores pelo voto favorável à PEC da Blindagem, na Câmara dos Deputados. A parlamentar afirma que cometeu “um erro gravíssimo” ao se posicionar, em duas votações, a favor do texto que pretende criar novas imunidades aos próprios deputados e senadores. A matéria prevê que a abertura de processos contra os parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal (STF) só poderá ocorrer com prévia autorização dos próprios deputados ou senadores, a depender de cada caso. Além dos dois turnos em plenário, Silvye ainda foi favorável à manutenção do voto secreto para uma eventual autorização.“Vim aqui, humildemente, pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo durante a votação da PEC da Blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo e acredito”, afirmou a deputada.Silvye alegou, em vídeo postado nas redes sociais, que chegou a registrar voto contra a PEC no início da primeira votação, mas que alterou o posicionamento ao longo da apreciação. “A partir desse momento, eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem”, disse.“Ligaram dizendo da votação contra e que eu sofreria retaliações. Enfim, não sei que tipo de retaliações um deputado federal sofre ou poderia sofrer dentro da Câmara. Eu fui covarde e cedi à pressão. Por volta de 23h eu mudei o meu voto. Eu não tive força naquele momento para fazer o correto e quero pedir perdão para vocês”, seguiu a parlamentar.Silvye ainda tentou minimizar os desgastes políticos. “Me desculpem, porque eu não queria deixar esse registro na minha passagem na política. Ainda mais uma pessoa que tem tantos projetos pela frente”.