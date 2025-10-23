A mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia suspendeu a sessão ordinária desta quarta-feira (22) para uma reunião fechada no gabinete da presidência, de mais de uma hora de duração, com os mais de 20 vereadores presentes. O encontro foi motivado pela divulgação, na coluna Giro, da apuração sobre pagamentos a lobistas pela intermediação de emendas parlamentares.\nNa reunião foi externada a preocupação com os possíveis desdobramentos da análise pela Controladoria-Geral do Município (CGM) sobre repasses a intermediários nas destinações a organizações sociais, de valores que variam de 10% a 15% dos convênios feitos. Conforme relatos à reportagem, a divulgação causou surpresa entre os vereadores e o clima no encontro foi de apreensão.\nA principal queixa apresentada pelos parlamentares durante a reunião foi a de que “não há clareza sobre as emendas de quais vereadores estão na mira das apurações do Paço”, e, diante disso, “poderia haver generalizações a respeito dos pagamentos”, incluindo no bojo das análises novatos que “sequer tiveram emendas empenhadas”.